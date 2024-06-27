Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (27) em alta de 0,71%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,91 e Dólar Comercial a R$ 5,51. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.23s - 27-06-24 .mp3
Publicado em 27 de Junho de 2024 às 11:59
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