Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (27) em alta de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,21 e Dólar Comercial a R$ 5,76. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Março de 2025 às 11:59
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