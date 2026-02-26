Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (26) em baixa de 0,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,15. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 26 de Fevereiro de 2026 às 11:55
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