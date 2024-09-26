Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (26) em alta de 1,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 26-09-24.mp3
Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 11:56
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