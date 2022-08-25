Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (25) em alta de 0,19%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,11 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.01s -25-08-22
Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 11:30
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