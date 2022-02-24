Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em forte queda de 2,16%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,72 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.15s - 24-02-22
Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 12:02
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