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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em forte queda de 2,16%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,72 e Dólar Comercial a R$ 5,13

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 12:02

Publicado em 

24 fev 2022 às 12:02
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em forte queda de 2,16%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,72 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 1.15s - 24-02-22

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