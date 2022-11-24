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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em alta de 1,67%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,32

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:54

Publicado em 

24 nov 2022 às 11:54
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em alta de 1,67%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.00s - 24-11-22.mp3

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