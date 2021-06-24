Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em alta de 0,52%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,89 e Dólar Comercial a R$ 4,93. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 24-06-21.mp3
Publicado em 24 de Junho de 2021 às 12:20
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta