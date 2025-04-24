Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em alta de 0,41%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,45 e Dólar Comercial a R$ 5,67. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.32s - 24-04-25 .mp3
Publicado em 24 de Abril de 2025 às 11:59
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