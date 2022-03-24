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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em alta de 0,11%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial a R$ 4,82

Publicado em 24 de Março de 2022 às 12:03

Publicado em 

24 mar 2022 às 12:03
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão Crédito: Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (24) em alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial a R$ 4,82. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 0.50s - 24-03-22

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