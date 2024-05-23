Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (23) em baixa de 0,08%. No mercado financeiro, Euro cotado a R$ 5,56 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.26s - 23-05-24 .mp3
Publicado em 23 de Maio de 2024 às 12:01
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