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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (23) em alta de 1,18%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 5,13

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 11:50

Publicado em 

23 fev 2023 às 11:50
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (23) em alta de 1,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 23-02-23.mp3

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