Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (23) em alta de 1,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 5,13. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 23-02-23.mp3
Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 11:50
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