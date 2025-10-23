Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (23) em alta de 1%. No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 6,24 e o Dólar Comercial a R$ 5,38. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 23-10-25
Publicado em 23 de Outubro de 2025 às 11:20
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