Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (22) em alta de 0,39%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,10 e Dólar Comercial a R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 22-09-22
Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 11:58
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