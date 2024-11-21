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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (21) em baixa de 0,9%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,81

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 11:59

Publicado em 

21 nov 2024 às 11:59
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (21) em baixa de 0,9%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,81. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.22s - 21-11-24 .mp3

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