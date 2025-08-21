Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (21) em baixa de 0,25%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, em baixa de 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,36 e Dólar Comercial a R$ 5,00. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.32s - 21-08-25.mp3
Publicado em 21 de Agosto de 2025 às 11:17
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