Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (21) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 4,98,. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 21-03-24
Publicado em 21 de Março de 2024 às 12:00
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta