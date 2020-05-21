Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (21) em alta de 1,71%

Bolsa de Valores de São Paulo operando nesta quinta-feira (21) em alta de 1,71%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar a R$ 5,57, ambos em baixa. Ouça a participação de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 21-05-20
Publicado em 21 de Maio de 2020 às 12:21
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