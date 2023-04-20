Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (20) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.16s - 20-04-23 .mp3
Publicado em 20 de Abril de 2023 às 11:58
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