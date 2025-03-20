Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (20) em alta de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,67. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo 1.26s - 20-03-25.mp3
Publicado em 20 de Março de 2025 às 12:00
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