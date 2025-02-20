Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em queda de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,96 e Dólar Comercial a R$ 5,71. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.22s - 20-02.mp3
Publicado em 20 de Fevereiro de 2025 às 11:47
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