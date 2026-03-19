Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em baixa de 0,82%. No mercado de moedas, Dólar Comercial a R$5,26.Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 19 de Março de 2026 às 11:44
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