Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em alta de 0,58%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,19 e Dólar Comercial a R$ 4,91. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 19-05-22.mp3
Publicado em 19 de Maio de 2022 às 12:09
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