Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em alta de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 19 de Fevereiro de 2026 às 11:59
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