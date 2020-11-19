Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em alta de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,32, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 19-11-20
Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:01
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta