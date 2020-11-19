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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em alta de 0,61%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:01

Publicado em 

19 nov 2020 às 13:01
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em alta de 0,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,32, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 19-11-20

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