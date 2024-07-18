Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (18) em queda de 0,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,54. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 18-07-24
Publicado em 18 de Julho de 2024 às 12:00
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta