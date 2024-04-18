Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (18) em alta de 0,62%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 1.24s - 18-04-24
Publicado em 18 de Abril de 2024 às 12:00
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