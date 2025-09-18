Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (18) em leva queda de 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 18-09-25.mp3
Publicado em 18 de Setembro de 2025 às 12:02
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