Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (17) em queda de 2,3%. No mercado de moedas, Dólar Comercial cotada a R$ 5,45 e Euro sendo comercializado a R$ 5,65 . Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo 0.52s - 17-11-22.mp3
Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 12:01
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