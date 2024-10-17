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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (17) em baixa de 1,14%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,15 e Dólar Comercial a R$ 5,67

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 11:52

Publicado em 

17 out 2024 às 11:52
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (17) em baixa de 1,14%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,15 e Dólar Comercial a R$ 5,67. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s-17-10-24.mp3

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