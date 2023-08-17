Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (17) em alta de 0,55%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,42 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - MARLO - 1.08s - 17-08-23
Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:58
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