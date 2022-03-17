Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (17) em alta de 0,13%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,64 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 17-03-22
Publicado em 17 de Março de 2022 às 12:00
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