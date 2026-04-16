Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em queda de 0,22%. Já no mercado de moedas, o Euro é cotado a R$ 5,88 e o Dólar Comercial a R$ 4,99. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s - 16-04-26.mp3
Publicado em 16 de Abril de 2026 às 11:44
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