Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em baixa de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,60 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 16-02-23
Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 11:58
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