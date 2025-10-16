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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em baixa de 0,35%

. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,34 e Dólar Comercial opera a R$ 5,43

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 11:44

Publicado em 

16 out 2025 às 11:44
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro
Aplicação, investimento, ações, mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em baixa de 0,35%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,34 e Dólar Comercial opera a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s -16-10-25.mp3

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