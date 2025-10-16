Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em baixa de 0,35%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,34 e Dólar Comercial opera a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s -16-10-25.mp3
Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 11:44
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