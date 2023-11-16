Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em alta de 0,75% . No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,28 e Dólar Comercial a R$ 4,85. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.17s- 16-11-23 .mp3
Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 11:59
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