Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em alta de 0,62%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,59 e Dólar Comercial a R$ 5,27. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.09s -16-03-23 .mp3
Publicado em 16 de Março de 2023 às 11:58
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