Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (16) em alta de 0,15% No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,57 e Dólar Comercial a R$ 5,12. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 16-05-24
Publicado em 16 de Maio de 2024 às 11:46
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta