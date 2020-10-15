Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (15) em queda de 0,88%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,57 a e Dólar Comercial a R$ 5,61. Ouça detalhes com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 15-10-20
Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:05
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