Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (15) em baixa de 0,03%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,03 e Dólar Comercial a R$ 5,10. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 15-07-21.mp3
Publicado em 15 de Julho de 2021 às 12:05
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