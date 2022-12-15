Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (15) em alta de 0,94%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,70 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro Marlo - 1.01s- 15-12-22.mp3
Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 12:00
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