Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (15) em alta de 0,51%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,98 e Dólar Comercial a R$ 5,46. Ouça Marlo Barcelos,
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Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 11:58
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