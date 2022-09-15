Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (15) em alta de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,20 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça Marcelo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.06s - 15-09-22
Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:54
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