Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (15) em alta de 0,11%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (15) em leve alta de 0,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,74 e Dólar Comercial a R$ 5,63, ambos em baixa. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 15-04-21.mp3
Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:10
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