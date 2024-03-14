Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (14) em baixa de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo 1.21s - 14-03-24
Publicado em 14 de Março de 2024 às 11:59
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