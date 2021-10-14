Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (14) em alta de 0,17%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.08s - 14-10-21.mp3
Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 12:05
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta