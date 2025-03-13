Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) em ligeira alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,83. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 13 de Março de 2025 às 11:48
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