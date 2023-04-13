Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) em baixa de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 4,91. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s- 13-04-23 .mp3
Publicado em 13 de Abril de 2023 às 12:04
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