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Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) em baixa de 0,03%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,28

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 11:50

Publicado em 

13 nov 2025 às 11:50
Mercado financeiro, investimentos, investidor, finanças, bolsa de valores
Mercado financeiro, investimentos, investidor, finanças, bolsa de valores Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) com pequena baixa de 0,03%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Viaje na CBN -13-11-25.mp3

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