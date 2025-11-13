Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) em baixa de 0,03%

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) com pequena baixa de 0,03%. No mercado de moedas, o Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 11:50
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