Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (13) em alta de 1,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 13-05-21.mp3
Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:59
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